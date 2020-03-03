Медики оценили состояние зараженного коронавирусом украинца

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья первого заразившегося новым коронавирусом на территории Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

Она уведомила, что у пациента наблюдается лихорадка.

«Ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена», — заявила Полищук.

По ее словам, пациент сейчас находится в стабильном состоянии.

Ранее на Украине был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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