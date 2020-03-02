В Госдуму внесен законопроект по борьбе с завышением цен на лекарства
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Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, нацеленный на борьбу с завышением цен в аптеках, передает РИА «Новости».
Законопроект вводит монопольные ограничения на количество филиалов аптечной сети в одном субъекте и всей стране. Также предлагаются меры по защите отечественных производителей и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах.
По словам Неверова, предложенные шаги позволят избежать завышения лекарственных цен в условиях монополий.
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