Пес нашел череп пропавшего 14 февраля россиянина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный житель обнаружил пса, который обгладывал человеческий череп. Об этом сообщает портал e1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Тело нашли на кладбище. Выяснилось, что погибшим был мужчина, который пропал без вести 14 февраля. Рядом с ним были разбросаны шприцы.

Родственники погибшего утверждают, что россиянин мог пропасть еще раньше. По их словам, он перестал выходить на связь с 26 января.

В настоящее время СК инициировал проверки по данному случаю. В правоохранительных органах сказали, что признаков криминальной смерти нет. Останки были отправлены на экспертизу для выяснения причин смерти.

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