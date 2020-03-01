Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева

Российские журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, которые ранее независимо друг от друга выпустили фильмы-расследования об убийстве Владислава Листьева, попросили СК и Генпрокуратуру возобновить расследование дела об убийстве журналиста. Об этом говорится их в совместном заявлении, опубликованном в Instagram.

«Поняли, что у нас одни... вопросы. Мы требуем, чтобы ... этому делу придали особый статус», — сказали журналисты.

Также они выразили уверенность, что убийцу Листьева еще можно найти. По их данным, у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

В заявлении Собчак, Чепель и Пивоварова говорится, что завершение резонансного дела об убийстве Листьева будет важным достижением на пути укрепления правопорядка в России.

«Знаем, что на следствие оказывалось сильное политическое давление, и дело фактически было развалено. Но мы надеемся, что сегодня у государственных органов есть все возможности закончить расследование», — резюмируется в обращении.

Вечером 1 марта 1995 года гендиректор ОРТ Владислав Листьев был застрелен в подъезде собственного дома. Ему было 38 лет. Найти виновных в его смерти до сих не удалось.