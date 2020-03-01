В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

В Московской области маленькая девочка и ее отец погибли от удара оборвавшимся тросом при буксировке автомобиля, передает «Интерфакс».

Как сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий, по факту гибели двух человек проходит доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, мужчина остановился, чтобы помочь застрявшему автомобилю. При использовании лебедки она оборвалась и трос отлетел в мужчину и ребенка.

Как сообщил источник, в городе Электроугли в поле проводились соревнования по бездорожью «4х4».

Уточняется, что девочка погибла на месте, в мужчина скончался после реанимационных действий.