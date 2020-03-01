Глава Минздрава не видит смысла в массовых проверках россиян на коронавирус

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии смысла в проверке всех россиян на коронавирус нового типа, сообщает «Интерфакс».

Проверяться на возможное инфицирование следует лишь тем, у кого наблюдаются симптомы заболевания, и людям, вернувшимся из очагов заражения, отметил министр. Он подчеркнул, что такую проверку можно пройти бесплатно на специализированной площадке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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