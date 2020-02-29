На рейсе Москва — Пекин у пассажира заподозрили коронавирус
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Врачи в Пекине заподозрили наличие коронавируса у пассажира самолета, прилетевшего в китайскую столицу из Москвы. Об этом сообщает посольство России в КНР.
Отмечается, что среди россиян заболевших нет. По данным диппредставительства, пассажиры и экипаж судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.
Всего на лайнере находились 20 пассажиров и 15 членов экипажа.
В посольстве добавили, что следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами с данного рейса, находящимися в Пекине.
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