На рейсе Москва — Пекин у пассажира заподозрили коронавирус

Врачи в Пекине заподозрили наличие коронавируса у пассажира самолета, прилетевшего в китайскую столицу из Москвы. Об этом сообщает посольство России в КНР.

Отмечается, что среди россиян заболевших нет. По данным диппредставительства, пассажиры и экипаж судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

Всего на лайнере находились 20 пассажиров и 15 членов экипажа.

В посольстве добавили, что следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами с данного рейса, находящимися в Пекине.

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