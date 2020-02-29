Один пациент с коронавирусом остается в больнице в США

В Соединенных Штатах остался лишь один госпитализированный пациент с коронавирусом нового типа, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает Reuters.

По словам Пенса, из десятков подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, лишь один человек на данный момент остается в больнице. Все заболевшие получили необходимое лечение, в настоящее время они чувствуют себя хорошо, отметил вице-президент.

Ранее сообщалось о 15 подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории США. Кроме того, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 47 вернувшихся из-за границы человек также были заражены и помещены на карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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