В Уфе мужчина осужден за убийство, совершенное восемь лет назад

Суд Уфы признал виновным 39-летнего мужчину в убийстве друга, которое произошло восемь лет назад, сообщает пресс-служба СК по региону.

В ноябре 2012 года ссора двух пьяных друзей переросла в драку, из-за чего одному мужчине спустя несколько часов стало плохо. Соседи вызвали «скорую помощь», но он скончался.

Уголовное дело было возбуждено по обращению врачей. В течение семи лет расследование не давало результатов, но в прошлому году очевидица поменяла свои показания. Она призналась, что обманула следствие, чтобы обеспечить алиби сожителю.

Суд приговорил мужчину к семи годам в колонии строгого режима на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей.

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