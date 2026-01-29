Размер шрифта
В Петербурге из-за сушилки для рук эвакуировали школу

78.ru: учеников петербургской школы эвакуировали из-за пожара в раздевалке
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Невском районе Петербурга учеников и персонал школы пришлось эвакуировать из-за пожара в раздевалке спортивного зала. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в школе № 693, вспыхнула сушилка для рук в раздевалке спортивного зала на втором этаже. Огонь удалось ликвидировать силами сотрудников школы еще до прибытия пожарных расчетов.

Учеников временно разместили в соседнем корпусе школы. Учебный процесс планируется восстановить в обычном режиме в ближайшее время. Пострадавших нет.

До этого в барнаульской школе загорелся спортзал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино.
 
