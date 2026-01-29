Кремль ждет ответа США по ДСНВ

Песков: ответа от США по ДСНВ до сих пор нет, Кремль продолжает ждать

Россия продолжает ждать ответа от США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает через неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Позиция Кремля известна, последовательна. Продолжаем ждать. Срок истекает. Ответа от США не было. Вы знаете позицию [президента США Дональда] Трампа. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Песков.

Он отметил, что создание нового договора — долгий и сложный процесс, на который влияет множество факторов. При этом с точки зрения правовой базы возникнет дефицит, что затрагивает вопросы глобальной стабильности.

26 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не получала от США каких-либо формализованных предложений по заключению нового соглашения взамен Договора о СНВ.

27 ноября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то и не надо.

