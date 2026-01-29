Размер шрифта
В Совфеде объяснили, почему Уиткофф и Кушнер не приедут на переговоры по Украине

Сенатор Джабаров: Уиткофф и Кушнер не приедут на переговоры из-за позиции Киева
Global Look Press

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в переговорах по Украине 1 февраля, показывает нежелание Штатов «связывать себя с неудачными переговорами». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, они не хотят втягиваться в эту историю, потому что абсолютно неконструктивный подход украинской делегации уже очевиден. В общем-то связывать себя с неудачными переговорами, видимо, они не хотят. Я думаю, что переговоры зайдут в тупик, потому что позиция [украинского лидера Владимира] Зеленского уже обозначена: ни пяди никакой территории не собирается уступать. Вести переговоры ради переговоров – это умышленное затягивание времени», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, предстоящие переговоры 1 февраля покажут, «созрели ли к каким-то уступкам украинские военные, готовы ли они обсуждать какие-то компромиссы».

При этом сенатор не исключил, что вместо Уиткоффа и Кушнера американская сторона может назначить на их место «кого угодно», поскольку сам Рубио 28 января заявил о возможности участия с США в продолжении обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого Рубио заявлял, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта.

«Участие США возможно, но это не будут Стив и Джаред», — сказал при этом госсекретарь.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ, состоявшихся 23-24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби.
 
