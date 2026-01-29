Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в соцсети X заявил о приближении третьей мировой войны.

«Грядет третья мировая [война]», — написал Мема.

Накануне Military Watch Magazine писал, что коллективный Запад уничтожит Россию, если она лишится своего ядерного оружия.

Обозреватели вспомнили комментарии ряда политиков и офицеров из государств — членов Североатлантического альянса, которые говорили о сдерживающей роли российского ядерного оружия для западных держав. В частности, журналисты обратили внимание на слова бывшего президента США Джо Байдена, который после начала специальной военной операции России отказался «рисковать третьей мировой войной ради Украины».

До этого бывший посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг рассказал, что может остановить третью мировую войну.

По его словам, чтобы предотвратить Третью мировую войну, Европе нужно вести «искреннюю» и «смелую» политику, которая избегает «ложного морального негодования», преодолевает «идеологическую слепоту» и предусматривает «четкую стратегию» в отношении России, США и других стран.

Ранее в США признали наличие у России крупнейшего ядерного арсенала.