В Кремле прокомментировали переговоры России и Сирии

Песков: переговоры были посвящены двусторонним торговым отношениям РФ и Сирии
Юрий Кочетков/РИА Новости

В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа
с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается переговоров, которые имели место вчера, то они были посвящены двусторонним торговым отношениям», — сказал он.

Песков отметил, что тема российских военных баз в Сирии также была на повестке дня.

На встрече Путин также заявил, что Россия готова принять участие в восстановлении Сирии. Глава российского государства сказал, что Москва наблюдала за усилиями временного сирийского лидера по восстановлению территориальной целостности Сирии. Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за территориальную целостность Сирии.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным.

Ранее аш-Шараа отменил визит в Германию.
 
