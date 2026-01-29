В Гренландии предотвратили попытку поднять флаг США

В гренландской столице Нуук мужчина попытался поднять флаг США, но сделать этого не успел — его остановили прохожие. Об этом сообщил датский телеканал TV2, ссылаясь на местную полицию.

«Человек попытался поднять флаг США в Нууке. Люди остановили злодея, прежде чем он успел поднять флаг», — говорится в публикации.

В данный момент полиция проводит расследование.

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима. При этом агентство Reuters также сообщало, что Белый дом продолжает изучать возможность силового захвата острова.

Ранее Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат.