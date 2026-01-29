Россиянка перенесла инсульт и застряла в южнокорейской больнице из-за долгов за лечение

Пенсионерка из Москвы попала в южнокорейскую больницу с инсультом и не может вернуться на родину из-за долгов за лечение. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь Евгения.

По словам женщины, в декабре 2025 года ее 77-летняя мать Татьяна Коновалова приехала в Южную Корею в туристических целях. Перед поездкой она не смогла получить страховку, так как в первой же страховой компании ей отказали из-за возраста, и решила рискнуть. Однако 21 января у пенсионерки произошел геморрагический инсульт, после чего ее доставили в Национальный университетский госпиталь Пусана. После госпитализации состояние пациентки лишь ухудшилось, и врачи провели экстренную операцию.

Сейчас Татьяна, состояние которой по-прежнему оценивается как тяжелое, находится в искусственной коме, но уже начинает самостоятельно дышать. Тем не менее врачи одобрили ее перевозку в России, однако перед возвращением на родину женщине предстоит погасить задолженность в размере $55 тыс. (около 4,1 мл рублей) перед южнокорейской клиникой. Семья уже начала сбор средств, он проходит на личной странице Евгении Коноваловой во «ВКонтакте».

Генеральное консульство РФ в Пусане заявило, что знает о ситуации и пытается помочь соотечественнице.

«Находимся в контакте с гражданкой, про ситуацию в курсе, оказываем содействие в рамках полномочий генконсульства», — сообщили в российском консульстве.

До этого в аналогичную ситуацию попала россиянка, отдыхавшая с мужем в Египте. 68-летняя туристка из Челябинской области оказалась в клинике в Шарм-эль-Шейхе из-за кишечной непроходимости. После операции ее отказались выпускать, требуя оплатить лечение наличными. Это произошло после того, как страховая компания не согласилась покрыть большую часть расходов.

Ранее туристка из России подхватила кишечную инфекцию в Индии и не выжила.