Экс-вице-губернатору Кубани Миньковой избрали меру пресечения

Октябрьский районный суд Краснодара отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения по ч. 4 ст. 159 УК РФ и установил срок домашнего ареста на два месяца — до 27 марта 2026 года.

В отношении Миньковой ввели ряд ограничений, включая запрет покидать жилье за исключением прогулок в установленные часы, запрет на общение с участниками дела в любой форме, а также запрет на использование средств связи и интернета.

В правоохранительных органах сообщали о задержании экс-замгубернатора по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Telegram-канал «Краснодар и край» уточняет, что, по предварительным данным, сотрудники Генпрокуратуры выявили у родственников бывшей чиновницы имущество на сумму около 1 млрд рублей.

По информации журналистов, в период работы в администрации края Минькова якобы оформляла здания и земельные участки на членов семьи и знакомых. Источники также сообщают, что накануне задержания она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» писал об обысках в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко. По данным канала, следственные действия могли быть связаны со строительством дома для инвалидов в селе Новонекрасовское, стоимость которого достигла 2 млрд рублей. Проект реализовывался в рамках национальной программы, однако после начала работ выяснилось, что объект возводят на заболоченном участке, что привело к росту затрат.

