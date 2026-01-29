Размер шрифта
Арина Соболенко обыграла украинку и вышла в финал Australia Open

Соболенко обыграла Свитолину и вышла в финал Australia Open
Stephanie Lecocq/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в финал Australia Open.

Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:3. В решающем матче представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина — Джессика Пегула.

Соболенко сыграет в четвертом финале Australian Open подряд.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее 41-летняя российская теннисистка не смогла выйти в финал Australian Open.
 
