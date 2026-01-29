«Гормоны и ярость»: в России придумали способ борьбы с агрессией школьников

Ответственность за агрессивное поведение подростков лежит на семейной и школьной среде. Сами дети в раннем возрасте еще не умеют распознавать и справляться с эмоциями, поэтому важно обучать их на специальных психологических уроках. Это позволит предотвратить неадекватные реакции со стороны неокрепшей детской психики, считает кризисный психолог Ольга Софьянова.

«Мы не можем перекладывать всю ответственность на подростков. Они только формируются и ловят себя только в состоянии аффекта, даже не рефлексируя», — заявила психолог в пресс-центре НСН.

По ее словам, конфликты в семье и школе давят на детей, при этом они не всегда понимают, что с ними происходит. Всплеск гормонов, перестройка тела и ментальности – все это создает импульсы, которые вызывают быструю реакцию, на фоне чего в таком возрасте людям свойственно рисковое поведение и неадекватные реакции, объяснила специалист.

Кора головного мозга, которая формируется только к 25 годам, у подростка находится в стадии формирования. Негативная энергия копится и выражается через гнев и ярость, к чему добавляется низкий уровень психологического образования, подчеркнула эксперт. По мнению Софьяновой, помочь справиться с этой проблемой могут профессиональные психологические.

«В школах нужны уроки психологии на обязательной основе, чтобы дети учились себя понимать и у них была психологическая грамотность», — заключила психолог.

До этого Минпросвещения направило в российские регионы инструкцию по предотвращению агрессивного поведения школьников. Один из разделов документа подробно описывает порядок действий учителя в случае физической угрозы. Помимо этого, в инструкции подробно описано, как создать безопасную обстановку для учеников и урегулировать конфликты.

Ранее были установлены психические особенности агрессивных, но одаренных подростков.