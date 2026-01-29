Брюс Уиллис не знает, что у него деменция: «Не связал факты воедино»

Жена Уиллиса Хеминг призналась, что актер все еще узнает ее

emmahemingwillis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о состоянии артиста, борющегося с лобно-височной деменцией. Она стала гостьей подкаста Conversations with Cam.

Актриса призналась, что муж все еще узнает ее, хотя и теряет способность говорить. Свой диагноз, подчеркивает она, Уиллис осознать не успел.

«Он так и не связал факты воедино, что так тяжело заболел. Думаю, это одновременно и благословение, и проклятие», — рассказывает она.

Однако, по мнению Хеминг, Уиллис и не хотел бы видеть боль своей семьи, поэтому она рада, что муж не знает о болезни.

Накануне голливудский актер Бен Аффлек рассказал, как отравился на съемках со своим коллегой Брюсом Уиллисом в фильме-катастрофе «Армагеддон».

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса пожертвует мозг актера после его кончины.