Армия

Американская газета сравнила ВСУ с простыней, не способной укрыть шею и ноги

Журналисты WSJ сравнили украинские войска со слишком короткой простыней
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) сравнили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с короткой простыней, которая не может одновременно укрыть ноги и шею. Статья, в которой говорится о нехватке личного состава в украинских войсках, опубликована на сайте издания.

«ВСУ постепенно превращаются в простыню, которая слишком коротка и оставляет открытыми либо шею, либо ноги», — отмечается в публикации.

11 января глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что парламент разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. Депутат назвал эту меру радикальной, но необходимой для обеспечения безопасности страны.

За несколько дней до этого журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщили, что на Украине могут снизить призывной возраст с 25 до 22 лет, чтобы укомплектовать штурмовые подразделения и решить проблему с нехваткой личного состава в ВСУ. Также источник агентства допустил, что в стране могут расформировать бригады территориальной обороны.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили об истощении армии.
 
