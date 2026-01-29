Еврокомиссия прокомментировала планы Киева по преследованию Лукашенко

Европейская комиссия не имеет мнения о планах президента Украины Владимира Зеленского и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по международному уголовному преследованию белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявила Европейская служба внешних связей в ответ на запрос «Ленты.ру».

«Мы не имеем комментариев о заявлениях правительства Украины о проведении подобного расследования», — сказали в дипломатическом ведомстве.

27 января пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск «мало волнуют» планы Киева по возбуждению уголовного дела в отношении президента Белоруссии.

Утром 27 января издание «Европейская правда» сообщило, что украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу главы республики из международной изоляции.

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Тот, как отмечается в публикации, скептически относился к противникам Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что у шпица Умки больше прав, чем у народа Белоруссии.