Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Еврокомиссия прокомментировала планы Киева по преследованию Лукашенко

Еврокомиссия отказалась комментировать планы Украины по преследованию Лукашенко
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Европейская комиссия не имеет мнения о планах президента Украины Владимира Зеленского и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по международному уголовному преследованию белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявила Европейская служба внешних связей в ответ на запрос «Ленты.ру».

«Мы не имеем комментариев о заявлениях правительства Украины о проведении подобного расследования», — сказали в дипломатическом ведомстве.

27 января пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Минск «мало волнуют» планы Киева по возбуждению уголовного дела в отношении президента Белоруссии.

Утром 27 января издание «Европейская правда» сообщило, что украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу главы республики из международной изоляции.

Так, по данным журналистов, украинские власти стали активно контактировать с белорусской оппозицией и ужесточили публичную риторику в адрес Лукашенко после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Тот, как отмечается в публикации, скептически относился к противникам Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что у шпица Умки больше прав, чем у народа Белоруссии.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!