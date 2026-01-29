Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета России

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко считает, что вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по значению сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности государства. Об этом она заявила на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч, передает РИА Новости.

«Наша цель — сделать все, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян», - сказала политик.

По словам Матвиенко, на примере соседей можно увидеть, что сбитые ориентиры приводят к государственной, человеческой и духовной трагедиям. Украина уничтожает не только каноническую церковь, но вековые традиции, а на Западе все чаще попираются духовные основы, из-за чего все больше верующих переезжают в Россию, отметила политик.

Мероприятие проходит в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

