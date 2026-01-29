Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета России

Матвиенко: нравственное воспитание сравнимо с обеспечением суверенитета страны
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко считает, что вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по значению сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности государства. Об этом она заявила на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч, передает РИА Новости.

«Наша цель — сделать все, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян», - сказала политик.

По словам Матвиенко, на примере соседей можно увидеть, что сбитые ориентиры приводят к государственной, человеческой и духовной трагедиям. Украина уничтожает не только каноническую церковь, но вековые традиции, а на Западе все чаще попираются духовные основы, из-за чего все больше верующих переезжают в Россию, отметила политик.

Мероприятие проходит в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Ранее Матвиенко ответила на слова Каллас о нападениях России на 19 стран за 100 лет.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!