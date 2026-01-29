В Кремле допустили длительные переговоры в Абу-Даби

Переговорный процесс с участием России в Абу-Даби может при необходимости продлится два дня, при этом модальности встречи будут согласовывать до 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Может быть, при необходимости», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, запланированы ли переговоры в Абу-Даби на два дня.

Комментируя предстоящий переговорный процесс, Песков также отметил, что его «модальности» будут согласовываться непосредственно до дня встречи.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

