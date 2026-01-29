Песков не стал обсуждать сообщения об энергетическом перемирии с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сказал, что не может пока комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Украиной или переговорах по этому вопросу.

«Не могу пока комментировать», — заявил представитель Кремля в ответ на просьбу раскрыть подробности возможной сделки.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к энергетическому перемирию в случае готовности России.

Тогда Дмитрий Песков ясно дал понять, что Россия выступает за устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир на Украине, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, а не за временное перемирие.

Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Зеленский решил согласиться на энергоперемирие на фоне тяжелой ситуации в Киеве. Он напомнил, что Москва «на фоне ударов по нашей нефтепереработке и некоторым подстанциям» была готова заключить соответствующее перемирие, однако Зеленский «в наркотическом угаре» отклонил это предложение. Теперь же, как указал блогер, украинский лидер «передумал».

Ранее жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ и энергетического кризиса.