Наука

Сон без подушки оказался полезен при одном заболевании

BJO: сон без подушки замедляет прогрессирование глаукомы
Один простой шаг перед сном может помочь замедлить прогрессирование глаукомы, показало новое исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology. Ученые выяснили, что сон без подушки способствует снижению внутриглазного давления — ключевого фактора риска повреждения зрительного нерва и необратимой потери зрения.

В исследовании приняли участие 144 человека с глаукомой. Участникам предлагали спать либо с двумя обычными подушками, приподнимающими голову на 20-35 градусов, либо без подушек. В обеих группах ученые регулярно измеряли внутриглазное давление участников во время сна и зафиксировали его значительное повышение именно в приподнятой позе. Напротив, в положении без подушки показатели давления были ниже.

Исследователи объясняют эффект тем, что высокая подушка меняет положение шеи и может сдавливать яремную вену. Это затрудняет отток внутриглазной жидкости и приводит к росту давления внутри глаза. Кроме того, при приподнятом положении головы снижается глазное перфузионное давление — показатель, отражающий, насколько эффективно кровь поступает к тканям глаза. Его снижение считается неблагоприятным фактором при глаукоме.

Авторы отмечают, что традиционный контроль ночного внутриглазного давления обычно сводится к увеличению доз лекарств или применению лазерной терапии. На этом фоне отказ от подушки может стать простой немедикаментозной мерой, которую можно использовать на ранних этапах заболевания или в дополнение к лечению.

Глаукома остается одной из ведущих причин слепоты у людей старше 60 лет. По мнению исследователей, коррекция позы во сне может стать доступным и потенциально эффективным способом улучшить долгосрочный контроль внутриглазного давления у пациентов с этим заболеванием.

Ранее ученые выяснили, что проверка сетчатки глаза помогает выявить скрытые болезни сердца.
 
