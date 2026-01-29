Размер шрифта
В Кремле отреагировали на продажу зарубежных активов «Лукойла»

Песков Песков не стал комментировать соглашение о продаже активов Лукойла
Илья Питалев/РИА Новости

Вопрос о продаже зарубежных активов ПАО «Лукойл» лежит в плоскости корпоративных договоренностей. В Кремле в данном случае не могут комментировать этот вопрос, однако санкции против российских компаний незаконны и неприемлемы, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это корпоративные договоренности. В данном случае мы ( в Кремле — прим. ред.) не можем комментировать», — отметил он.

По его словам, главное в этой сделке, чтобы интересы российской компании были соблюдены.

До этого сообщалось, что ПАО «Лукойл» заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своего дочернего общества LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы группы.

В сделку при этом не входят активы в Казахстане — они останутся в собственности «Лукойла» и продолжат работать. Соглашение является не эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC). «Лукойл» также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

В октябре прошлого года российская нефтяная компания попала под санкции Минфина США, рестрикции продолжают действовать до сих пор.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» будет вынужден продать свои активы в Молдавии.
 
