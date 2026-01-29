В Ростехе рассказали о прорывных характеристиках мостоукладчика МТУ-90М

Специализированный мостоукладчик МТУ-90М производства «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») способен быстро создавать переправу для танков и спецтехники даже под обстрелом, что обеспечивает мобильность войск. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В компании уточнили, что время развертывания моста составляет две с половиной минуты, а уровень защищенности МТУ-90М – как у базового танка Т-90.

«Трехсекционный раскладной мост МТУ-90М из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и имеет длину 20 метров,» — говорится в сообщении.

Новость дополняется.