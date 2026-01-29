Размер шрифта
В Раде назвали «зверскими» условия помощи Украине со стороны МВФ

Скороход: Киев соглашается на условия МВФ, не отстаивая свои интересы
Yuri Gripas/Reuters

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила, что Киев соглашается на «зверские условия» Международного валютного фонда (МВФ) и не отстаивает интересы бизнеса и украинских производителей.

По словам депутата, деньги, получаемые от МВФ, — не помощь, а «кредит с условием», который придется возвращать, причем с процентами. Выполнение условий МВФ может привести к росту налогов, что, в свою очередь, приведет к уничтожению среднего и малого бизнеса.

«Чаще всего наша сторона не отстаивает интересы Украины и соглашается на те зверские условия, которые нам выставляют», — отметила Скороход.

19 января депутат от правящей на Украине партии «Слуга народа», глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Новости. Live» говорил, что Киеву может не хватить денег на выплаты пенсионерам и военным уже в первом квартале 2026 года.

По словам парламентария, единственным выходом для украинских властей может стать выполнение условия Международного валютного фонда (МВФ) для запуска новой программы.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.
 
