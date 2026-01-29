Франция захотела «особенно жестких» санкций против теневого флота России

Глава МИД Барро: санкции должны быть особенно жесткими против теневого флота РФ

Очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении так называемого теневого флота России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова приводит «Европейская правда».

Министр утверждает, что действия России на Украине якобы свидетельствуют о нежелании «добросовестно вести переговоры».

«Именно поэтому мы продолжаем нашу работу над тем, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й, с особенно жесткими мерами <…> в отношении теневого флота», – заявил Барро.

Он выразил надежду, что в 20-й пакет рестрикций войдет «запрет на любые морские услуги, чтобы предотвратить перемещение судов «теневого флота».

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС работает над 20-м пакетом санкций против России, который призван ограничить ее доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать теневой флот и схемы обхода рестрикций.

Ранее глава МИД Чехии не увидел причин для снятия санкций с России.