Наука

Найден простой способ повысить эффективность иммунотерапии рака

CIR: подкожное введение повышает эффективность противораковых лекарств
Global Look Press

Ученые из Университета Монаша выяснили, что перевод некоторых противоопухолевых иммунных препаратов с внутривенного на подкожное введение может не только упростить терапию, но и повысить ее эффективность. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Immunology Research (CIR).

Иммунопрепараты на основе моноклональных антител сегодня, как правило, вводят внутривенно, так как для их действия требуются большие объемы раствора.

«Это делает лечение длительным, менее удобным и зачастую неприятным для пациентов. Подкожные инъекции рассматривались как альтернатива, но их использование ограничивалось невозможностью вводить под кожу большие дозы препаратов», — объясняют ученые.

Исследователи предложили решение с помощью рекомбинантной гиалуронидазы — фермента, который временно расщепляет гиалуронан в подкожной ткани. Это позволяет безопасно вводить увеличенные объемы лекарства подкожно, заменяя капельницы инъекциями. Однако, как показала работа, ключевым преимуществом оказался не только комфорт.

Эксперименты продемонстрировали, что при подкожном введении иммунопрепаратов в сочетании с гиалуронидазой их противоопухолевая активность в ряде случаев усиливается. Авторы связывают этот эффект с более эффективным попаданием препарата в лимфатическую систему — важнейшую область, где запускается иммунный ответ против опухоли.

По мнению ученых, такой подход в перспективе способен сократить время лечения, снизить нагрузку на пациентов и одновременно повысить эффективность противораковой терапии. Однако для подтверждения эффективности нужны дополнительные исследования.

Ранее в Центре Гамалеи начали закупку и синтез вакцины от рака для первых трех пациентов с меланомой.
 
