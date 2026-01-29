Complex: в США пьяный водитель ехал за рулем горящей машины и был арестован

В США арестовали водителя, который пьяным ехал за рулем горящего автомобиля, пишет Complex.

Как рассказали в полиции, патрульные заметили седан, движущийся по дороге с густым дымом, идущим из-под кузова. Офицерам удалось установить, что за рулем был Патрик Ринальди. По данным правоохранительных органов, автомобиль ненадолго остановился, после чего один из очевидцев попытался оказать помощь. Однако мужчина вновь выехал на проезжую часть и продолжил движение.

Спустя короткое время транспортное средство полностью загорелось. Несмотря на это, водитель продолжал движение до тех пор, пока автомобиль не стал непригоден для дальнейшего передвижения. Пожарные ликвидировали возгорание, которое привело к распространению лесного пожара на сотни метров от трассы.

Также сообщается, что в автомобиле находилась жена Ринальди. В заявлении офиса шерифа отмечается, что Патрик с трудом смог помочь ей выбраться из горящего транспортного средства после его остановки.

Во время общения с водителем офицеры зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения; резкий запах спиртного, покрасневшие глаза, замедленные движения, неустойчивую позу и невнятную речь.

Ринальди заявил, что перед поездкой выпил одну бутылку пива, однако, по данным полиции, в салоне автомобиля была обнаружена бутылка крепкого алкоголя.

В результате мужчине были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и отказе от прохождения медосвидетельствования. Позднее в полиции добавили, что Ринальди был арестован и помещен в тюрьму округа Бревард.

Ранее полиция поймала за рулем автомобиля 12-летнего школьника, везшего пьяного отца домой.