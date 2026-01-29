Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

В Кремле выразили уверенность, что США продолжат обеспечивать диалог по Украине

Песков: США продолжат обеспечивать диалог между Украиной и Россией
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Вашингтон продолжит обеспечивать диалог между Москвой и Киевом. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал информацию о том, что представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров по Украине.

«[США] все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога», — сказал представитель Кремля.

28 января государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Встреча запланирована на 1 февраля.

Первые трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись 23–24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не претерпела никаких изменений, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор объяснил, почему Уиткофф и Кушнер не приедут на переговоры по Украине.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!