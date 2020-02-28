Число зараженных коронавирусом во Франции почти достигло 60 человек

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что уже почти 60 человек заразились коронавирусом в стране, передает «Интерфакс».

«По состоянию на сегодняшний вечер у нас уже 57 случаев заражения на нашей территории. Никаких новых летальных исходов не зафиксировано», — сказал Веран.

За сутки заболели 19 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло в два раза

— Министр здравоохранения Франции посоветовал не жать руки из-за коронавируса

— От коронавируса умер первый француз