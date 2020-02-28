Число зараженных коронавирусом во Франции почти достигло 60 человек
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что уже почти 60 человек заразились коронавирусом в стране, передает «Интерфакс».
«По состоянию на сегодняшний вечер у нас уже 57 случаев заражения на нашей территории. Никаких новых летальных исходов не зафиксировано», — сказал Веран.
За сутки заболели 19 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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