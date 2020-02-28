Министр здравоохранения Франции посоветовал не жать руки из-за коронавируса

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал не жать руки людям при встрече. Об этом сообщает BFM.

По его словам, это связано с эпидемией коронавируса во Франции, которая «вступила в новый этап».

Кроме того, Веран напомнил, что не стоит отправлять детей в школу, если там есть риск заражения.

По последним данным во Франции коронавирусом заражены 57 человек. При этом за сутки число заболевших выросло на 19 человек.

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