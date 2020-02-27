Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Двое детей провалились под лет на Волго-Донском канале в Волгоградской области, один из мальчиков скончался от переохлаждения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По данным администрации, дети 10 и 12 лет играли возле шлюза канала в поселке Комсомольский. Двое из них вышли на тонкий лед и упали в ледяную воду.

Прибывшие на место спасатели доставили детей на берег, после чего они были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 10-летнего мальчика не удалось.

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