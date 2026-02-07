Фальшивые вакансии и кредиты: названы новые схемы обмана при поиске работы

Рост дистанционной занятости привел к появлению многоступенчатых мошеннических схем, в которых поиск работы используют как приманку. Об этом рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, злоумышленники организуют целые «спектакли», имитируя корпоративные порталы, банковские сервисы и службы поддержки. Атака обычно начинается с правдоподобного предложения о работе и общения в привычном для деловой среды формате, что формирует у соискателя базовое доверие. После собеседования жертву передают так называемому «куратору», который подробно объясняет задачи. Ключевым элементом становится имитация реальной работы с использованием профессиональной терминологии, в том числе из сфер IT и юриспруденции.

Как отметил эксперт, распространены сценарии, при которых под разными предлогами человека просят выполнить действия в собственном онлайн-банке. При этом акцент смещают с сути операции на «технические детали» — например, просят не сделать платеж, а ввести верификационный код в определенное поле.

Особую опасность представляют схемы с псевдоправовым обоснованием. Мошенники могут ссылаться на реальные законы, включая закон «О национальной платежной системе», но искажают их смысл. Под этим предлогом жертву убеждают переоформить счет или подтвердить через мультивалютный сервис, создавая ощущение обязательной формальности.

После первой успешной операции давление усиливается. Человеку объясняют, что для завершения процесса или «разморозки средств» требуется еще один перевод, зачастую на большую сумму или с привлечением посредников. Это приводит к каскадному хищению денег.

Силаев подчеркнул, что любое предложение работы, связанное с операциями со своими деньгами, является признаком мошенничества. Настоящий работодатель не просит делать переводы, активировать счет или проводить пробные платежи за личные средства. Он также посоветовал проверять компании по государственным реестрам, изучать реальные адреса и отзывы.

Эксперт добавил, что тревожными сигналами являются путаные объяснения, постоянная спешка и требования никому не рассказывать о «спецпроцедуре». Если для решения рабочих вопросов просят использовать неофициальные мессенджеры, включать демонстрацию экрана или предоставлять удаленный доступ, это однозначно указывает на обман. При первых подозрениях следует прекратить общение, заблокировать карты через официальный номер банка и обратиться в полицию.

Ранее МВД назвало признаками мошенничества работу без договора, общение в мессенджерах и обещания процентов от заданий.