Сафонов в «ПСЖ» получает меньше украинца Забарного и своего конкурента Шевалье

Le Parisien: Сафонов получает в «ПСЖ» €250 тысяч в месяц, Забарный — €450 тысяч

Оклад российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова оказался почти самым маленьким в команде — футболист получает €250 тыс. в месяц. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

При этом заработная плата украинского защитника команды Ильи Забарного оказалась почти в два раза больше — €450 тыс. до налогов. Конкурентов Сафонова за место в стартовом составе Лука Шевалье получает €500 тыс.

Самым высокооплачиваемым игроком клуба является Усман Дембеле — его месячный доход составляет около €1,56 млн евро до вычета налогов. На второй строчке расположился Маркиньос (€1,13 млн), закрыл тройку лидеров Ашраф Хакими (€1,1 млн).

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1). Перед эти вратарь пропустил несколько недель из-за перелома руки, полученного в Межконтинентальном кубке.

Ранее экс-одноклубник Сафонова рассказал, сможет ли футболист стать первым номером «ПСЖ».