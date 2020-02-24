В Китае уверены в скорой победе над коронавирусом

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в его стране уверены в скорой окончательной победе над коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, КНР удалось создать вакцину для борьбы с распространившимся COVID-19. Однако, как он пояснил, еще требуются доработки.

Ранее китайские органы здравоохранения сообщили о 409 новых случаях заражения коронавирусом еще и 150 погибших в Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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