На Украине сообщили о поручении Зеленского по выборам президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству найти способ провести выборы в стране. Об этом рассказала The Times заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудра.

«Мы хотим быть готовы провести выборы. Парламент создал рабочую группу для разработки поправок к избирательному законодательству, и она должна сообщить о своих выводах к концу февраля», — отметила Мудра.

Всего рабочая группа состоит из семи подгрупп и 62 человек, среди которых есть члены парламента, министры и эксперты, пишет издание.

По словам замглавы Офиса президента, поправки должны позволить провести голосование в качестве «разового исключения» в условиях военного положения. Мудра подчеркнула, что «это не должно подорвать легитимность выборов в будущем».

«И еще есть огромные проблемы, которые необходимо преодолеть. За границей проживает от шести до восьми миллионов украинцев, и мы должны обеспечить соблюдение и защиту их избирательных прав», — подчеркнула она.

Также чиновница добавила, что жители занятых российскими войсками и прифронтовых территорий «должны иметь право голоса». При этом Мудра подчеркнула, что главным остается вопрос безопасности и согласия России на прекращение огня во время голосования.

The Times отмечает, что рабочая группа не рассматривает вопрос о проведении парламентских выборов на Украине. И это означает, что даже если Зеленского не переизберут на президентский пост, его партия все равно будет контролировать Верховную раду.

9 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы, если будет обеспечена безопасность избирателей. Также в декабре президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова подумать об обеспечении безопасности украинских выборов.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский 24 февраля планирует объявить о проведении выборов президента страны и о референдуме по мирному соглашению с Россией. Оба голосования якобы должны пройти до 15 мая. При этом депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опроверг информацию FT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о желании Зеленского провести выборы на Украине.

