В России заявили, что президент Киргизии уволил главу спецслужб ради единства страны

Политолог Притчин: Жапаров уволил соратника ради единства в управлении страной
РИА Новости

Решение президента Киргизии Садыра Жапарова уволить главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, своего соратника, говорит о том, что глава государства «сыграл на опережение» в интересах единства в управлении страной. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Он воспользовался своим конституционным правом и уволил главу ГКНБ, вице-премьера, который курировал силовые структуры, переформатировал службу ГКНБ, которая последние годы невероятно усилилась, включив в себя целый ряд структур, которые ранее работали отдельно. То есть здесь, просто Жапаров сыграл немножко на опережение», — подчеркнул он.

По мнению Притчина, такой ход президента Киргизии говорит о том, что конституционного кризиса в стране нет.

Аналитик в этой связи напомнил, что на аппаратном уровне Ташиев «усиливал свои позиции очень серьезно».

«Спикер парламента его человек был, огромное количество депутатов, которые на него ориентировались, силовые структуры, финансовый блок, очень много секторов», — заключил Притчин.

Жапаров в перспективе не смог бы конкурировать с Ташиевым, поэтому и сыграл на опережение, подытожил эксперт.

Об отставке Ташиева стало известно во вторник, 10 февраля. Указ главы государства об увольнении Ташиева опубликован 10 февраля. Он возглавлял киргизскую спецслужбу с 2020 года. 24KG назвал чиновника «близким союзником» Жапарова.

Ранее Жапаров уволил секретаря Совета безопасности Киргизии Рустама Мамасадыкова.
 
