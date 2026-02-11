Размер шрифта
Путин поручил создать рабочую группу для популяризации традиционных ценностей

Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

»Администрации президента РФ образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», - указывается в документе.

В документе отмечается, что срок выполнения поручения обозначен до 1 апреля 2026 года.

До этого Патриарх Кирилл заявил, что Россия воспринимается в мире как оплот традиционных ценностей и своего рода «ковчег спасения». Он также отметил, что все больше иностранцев выбирают Российскую Федерацию для жизни из-за приверженности страны традиционным моральным ценностям.

Ранее в кинотеатрах Кавказа начали вырезать страстные сцены из фильмов для защиты традиционных ценностей.
 
