Путин поручил создать рабочую группу для популяризации традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил создать постоянную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

»Администрации президента РФ образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», - указывается в документе.

В документе отмечается, что срок выполнения поручения обозначен до 1 апреля 2026 года.

До этого Патриарх Кирилл заявил, что Россия воспринимается в мире как оплот традиционных ценностей и своего рода «ковчег спасения». Он также отметил, что все больше иностранцев выбирают Российскую Федерацию для жизни из-за приверженности страны традиционным моральным ценностям.



