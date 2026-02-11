Размер шрифта
«Первый раз слышу»: Зеленский высказался об анонсе выборов на Украине

Зеленский заявил, что не слышал об идее объявить выборы на Украине
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «впервые слышит» о планах провести выборы в республике до мая. Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина».

«Первый раз слышу. <...> Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам говорил. Очень просто. Добейтесь прекращения огня — будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — сказал украинский лидер.

11 февраля газета Financial Times сообщила, что Зеленский может объявить о начале подготовки к выборам главы государства и референдуму по мирному соглашению с Россией уже 24 февраля, сами голосования должны состояться до 15 мая. По данным издания, украинский лидер принял это решение под давлением американской стороны.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее политолог объяснил, почему США склоняют Зеленского к выборам.
 
