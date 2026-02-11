Женщина водила малолетнего сына по колотому льду в Петербурге и попала на видео

В Петербурге женщина водила ребенка по колотому льду и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

В объектив камеры очевидцев попал момент, когда мать водила малолетнего сына по колотому льду на реке Неве. На кадрах видно, как женщина держит ребенка за руку и они вместе шагают по льдинам. При этом на цельной части льда их встретил мужчина.

До этого в Приморье 11-летний мальчик провалился под лед на озере в Яковлевском районе и оказался в ледяной воде водоема. В результате спасти его не удалось. Позже местные жители обнаружили ребенка в месте провала. Отмечается, что лед на озере был тонким.

Ранее прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед на Волге.