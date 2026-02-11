Размер шрифта
В Турции мужчина ограбил магазин и скрылся на осле

Ограбивший ювелирный магазин турок скрылся с места происшествия на осле
Murad Sezer/Reuters

Ограбивший ювелирный магазин с помощью погрузчика житель Турции, Мехмет Д., скрылся с места происшествия на осле, но в итоге был арестован. Об этом сообщило агентство DHA.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Меликгази города Кайсери. Подозреваемый угнал приглянувшийся ему погрузчик и с его помощью взломал двери ювелирного магазина. Всего он украл 150 гр. золота, после чего уехал с места происшествия на осле. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Подозреваемый на допросе рассказал, что во время преступления был пьян и хотел найти еще алкоголь.

«Я доехал на своем осле до данного района. Увидел, что алкогольный магазин закрыт, рядом стоял погрузчик. Я завел его, соединив проводки, и поехал к другому алкогольному магазину, но вдруг увидел ювелирный и вспомнил о проблемах с деньгами», - рассказал Мехмет Д.

Вернувшись домой, мужчина соврал отцу, что у него сломался автомобиль, сообщают журналисты. Мехмета Д. вскоре задержала полиция, суд арестовал его, несмотря на раскаяние. Украденное золото было обнаружено закопанным в землю, его вернули хозяину.

До этого дипломат назвал три ошибки в Турции, которые обходятся россиянам дороже всего. Это мошенничество, дорожные аварии и проблемы со страховками.

Ранее культуролог объяснила рост популярности турецких сериалов в России.
 
