Чехия не собрала и трети нужной суммы для покупки снарядов Украине по своей программе

На проект Чехии по закупке боеприпасов для Украины собрано лишь €1,4 млрд из требуемых €5 млрд, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного представителя НАТО.

Программа, в которой участвуют также Дания, Нидерланды, Германия и другие страны, направлена на приобретение крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью сократить их отставание от российских войск на поле боя.

В декабре миссия НАТО по Украине сообщала, что за 2025 год Киев получил по этой программе 1,8 млн артиллерийских снарядов — 43% от всех поставляемых ему западными союзниками боеприпасов. Примерно 70% из них составили устаревшие советские снаряды.

Собеседник Reuters уточнил, что на мировом рынке сейчас доступны боеприпасы на €16 млрд. По его словам, НАТО планирует потратить €5 млрд на приобретение сотен тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской программы, но все зависит от активности и щедрости доноров.

В декабре экс-глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что на покупку снарядов по этой программе было выделено около $4,8 млрд долларов, из которых более $145 млн пожертвовала сама Прага.

В январе глава МИД Чехии Петр Мацинка констатировал, что страна больше не может вкладывать средства в собственную программу помощи Украине. До него аналогичное заявление сделал премьер-министр страны Андрей Бабиш. При этом глава поставляющей оружие Киеву чешской компании, как выяснилось, стал самым богатым представителем этой отрасли в мире.

Ранее спецпосланник Чехии по Украине сравнил поставщиков оружия Киеву с хоббитами.