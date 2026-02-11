Размер шрифта
Общество

В России подготовят проект, связывающий ставку по ипотеке с числом детей

Путин поручил подготовить проект о зависимости ставки по ипотеке от числа детей
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Из документа следует, что поручение предстоит выполнить правительству России совместно с исполнительными органами регионов, Центральным банком РФ и акционерным обществом «ДОМ.РФ». Работу следует выполнить до 1 июня 2026 года.

4 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке планируется принять в первом квартале 2026 года. По словам депутата, в настоящее время документ вызывает неоднозначную реакцию у участников рынка, в том числе у застройщиков.

13 января Аксаков сообщил, что при реализации инициативы при рождении первого ребенка дифференцированная ставка по ипотеке составит 10%, при рождении второго — 6%, а третьего — 4%. При этом проценты будут снижаться в зависимости от ключевой ставки, уточнил парламентарий.

Ранее в Общественной палате предложили выдавать жилье семьям.
 
