Армия

В Севастополе сбили две воздушные цели при отражении атаки ВСУ

Губернатор Развожаев: при отражении атаки ВСУ на Севастополь сбили две цели
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе сбили две воздушные цели при отражении попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал глава города.

Развожаев добавил, что в Севастополе работала система противовоздушной обороны.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В поселке Дубовое дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом «слепое осколочное ранение головы» доставили в больницу Белгорода. На месте атаки повреждены складские помещения и пять машин.

Ранее Ростовская область подвергалась массированной атаке беспилотников.
 
