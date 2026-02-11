Найден способ «переключить» клетки печени на сжигание жира

Полифенолы из китайской оливы могут снижать накопление жира в клетках печени и переключать их метаболизм с синтеза липидов на их расщепление. К такому выводу пришли ученые из Чжункайского сельскохозяйственного инженерного университета. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

В лабораторном эксперименте ученые использовали модель «жировой перегрузки»: клетки печени HepG2 обрабатывали жирной кислотой, чтобы вызвать накопление липидов — состояние, напоминающее ранние стадии жировой болезни печени. Добавление экстракта китайской оливы приводило к заметному уменьшению внутриклеточного жира и уровня триглицеридов. Эффект усиливался по мере повышения концентрации вещества.

Молекулярный анализ показал, что экстракт подавлял активность генов, отвечающих за синтез жира, включая SREBP-1c, ACC1 и FASN. Одновременно усиливалась экспрессия генов, связанных с расщеплением и окислением липидов, — PGC-1α, PPARα и CPT-1A. Также исследователи зафиксировали активацию фермента AMPK, который играет ключевую роль в регуляции энергетического баланса клетки и может запускать процессы сжигания жира.

Кроме того, под действием экстракта снижалась экспрессия микроРНК miR-122 и miR-21 — молекул, участвующих в контроле липидного обмена и способных способствовать накоплению жира при избыточной активности.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на клеточной модели, поэтому говорить о лечебном эффекте пока рано. Тем не менее данные указывают на потенциальную возможность использования полифенолов китайской оливы в разработке функциональных продуктов или добавок для поддержки здоровья печени. Для подтверждения эффективности необходимы дальнейшие исследования на животных и людях.

Ранее врач предупредил, что у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью.