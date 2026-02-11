Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Медведев раскрыл, как СВО помогла России

Медведев: СВО помогла России понять, кто друг и на кого можно рассчитывать
Екатерина Штукина/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) помогла понять России, кто друг и на кого можно рассчитывать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертной группой по подготовке Народной программы «Единой России», фрагмент мероприятия опубликован на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал зампред.

Медведев добавил, что сейчас наступила «точка истины», когда следует переосмыслить набор связей, существовавший со времен царской империи.

В ходе встречи Медведев также заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Политик подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

Ранее Медведев объяснил, почему нельзя сравнивать СВО на Украине с операцией США в Венесуэле.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!