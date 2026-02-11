Медведев раскрыл, как СВО помогла России

Медведев: СВО помогла России понять, кто друг и на кого можно рассчитывать

Специальная военная операция (СВО) помогла понять России, кто друг и на кого можно рассчитывать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с экспертной группой по подготовке Народной программы «Единой России», фрагмент мероприятия опубликован на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал зампред.

Медведев добавил, что сейчас наступила «точка истины», когда следует переосмыслить набор связей, существовавший со времен царской империи.

В ходе встречи Медведев также заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Политик подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

